Луна Ѓогани ги ослободи бујните силикони – Инфлуенсерката без сопирачки

Инфлуенсерката Луна Ѓогани повторно привлече големо внимание на социјалните мрежи, а причината се нејзините бујни силиконски гради, кои беа во преден план. На својот Инстаграм профил таа објави фотографии на кои позира во едноставен топ без прерамки, а нејзиното изразено деколте веднаш привлече внимание.

Иако стилизирањето беше минималистичко и без непотребни детали, облините на Луна не можеа да останат незабележани.

Обожавателите истакнаа дека изгледа самоуверено, негувано и дека знае како да носи дури и наједноставна облека, а насмевката не ѝ се тргаше од лицето додека позитивните коментари се слеваа еден по друг.

Foto: Instagram printscreen/luna_djogani