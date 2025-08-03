Лепа Лукиќ никогаш немала температура: Пејачката ја откри тајната за здрав живот

Лепа Лукиќ (85) откри дека добрата храна, генетиката, силниот имунитет и веселиот дух се одговорни за нејзиното добро здравје. Фактот дека Лепа Лукиќ не знае што е висока телесна температура покажува колку е добро нејзиното здравје.

– Не сум жена која сака да биде врзана само за куќата и да поминува време во затворена просторија. По природа сум скитник, а таква станав со годините. Ништо не ми е тешко и сакам да се обидувам и да правам сè – истакна пејачката Лепа Лукиќ за Блиц, додавајќи:

– Секогаш кога ќе настинев или ќе имав проблеми со здравјето, тоа траеше еден ден, а следниот ден станував како нова. Ако ми верувате, никогаш во животот не сум имала треска, родена сум со температура од 36 степени и така целиот мој живот до денес.

Фолк пејачката исто така призна дека балансираната исхрана ѝ помага да го одржи здравјето.

– Не сакам јака храна, сакам сè да ми биде природно. Слободно можам да кажам дека сакам само јадења на лажица. Не земам скара во уста. Не е дека никогаш не јадам месо, јадам и тоа се случува, но не сум голем обожавател. Исто така, не сакам да готвам, но секогаш нарачувам нешто. Сакам суви, домашни колачиња, а што се однесува до тортите, не сум голем обожавател. Обично не јадам многу слатки и не се прејадувам во никаква смисла на зборот – откри пејачката.

Лепа вели дека имала разни здравствени интервенции, но никогаш козметички, и дека генетиката е одговорна за нејзиниот изглед.

– Мајка ми никогаш немала многу брчки, имала чисто лице. Истата ситуација важи и за мене. Не одам на козметичар. Користам козметика од Америка, која ми се доставува на домашна адреса. Многу е скапа, но е најдобра. Ме научија еднаш неделно да си правам маска и третман што најмногу ми одговара. Но, ако немав добра генетика, ниеден крем на светот не би можел да ги скрие моите брчки. Меѓу другото, сакам грациозно да стареам и гордо да ги носам моите години – рече Лепа Лукиќ.

Foto: printscreen/instgaram/lepa_lukic_official