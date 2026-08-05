Лепа Брена по 17 години го посети Мостар, позираше кај Стариот мост

Популарната пејачка Лепа Брена престојува во Мостар, каде што во четврток навечер ќе одржи концерт во Спортско-рекреативниот центар „Кантаревац“, а дел од атмосферата од Херцеговина сподели и со своите следбеници на Инстаграм.

Брена се фотографирала во близина на Стариот мост, еден од препознатливите симболи на Мостар.

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Нејзиното пристигнување во Херцеговина било забележано и во Горанци, каде што исто така била фотографирана за време на престојот во овој дел од земјата. Порталот „Горанци онлајн“ во вторникот објави фотографија од Лепа Брена, која пристигнала во посета на Горанци.

Мостар за Лепа Брена не е само уште еден град во кој ќе одржи концерт. Токму во Мостар бил сниман филмот „Хајде да се волимо“, кој остави голема трага во нејзината кариера, а посебно внимание тогаш привлече сцената со скокот од Стариот мост.

Иако со години се поврзуваше со таа сцена, Брена всушност не скокнала лично од Стариот мост. Во сцената ја заменил мостарскиот скокач Јадранко Финк, кој го извел скокот како нејзин дублер.

Лепа Брена во Мостар ќе настапи во четврток, 20 август, во СРЦ „Кантаревац“, а концертот ќе започне во 21 часот.

Ова ќе биде нејзино враќање пред мостарската публика по цели 17 години, поради што нејзиниот настап веќе неколку дена со нетрпение се очекува.

foto: pritscreen/instagram/lepabrenaa