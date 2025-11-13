Колку кафе може да се пие во текот на денот?

Труењето со кофеин се случува кога телото акумулира опасно високи нивоа на кофеин, што може да има сериозни последици, па дури, во ретки случаи, да доведе до смрт.

Националната асоцијација за кафе на Америка тврди дека просечниот Американец пие малку повеќе од три шолји кафе на ден, што покажува колку е важна таа утринска рутина за многу луѓе. Иако секој има различна толеранција, постои ограничување на количеството кофеин што треба да го внесете во вашето тело секој ден.

Вообичаени знаци за прекумерна консумација на кофеин се нервозата и забрзаниот пулс, додека предозирањето со кофеин може да доведе до посериозни симптоми, како што се проблеми со дишењето и напади.

Колку кофеин е премногу?

Иако ретко, секогаш постои ризик од труење со кофеин доколку кафето се консумира неодговорно. Препознавањето на знаците и факторите на ризик кои можат да ги зголемат шансите за предозирање со кофеин може да помогне да се избегнат такви ситуации.

Според Управата за храна и лекови на САД, горната граница за кофеин кај здрави возрасни лица е 400 милиграми дневно, што одговара на околу четири или пет шолји кафе.

Ерин Палински-Вејд, диететичар во EKP Nutrition Communications во Њу Џерси, истакнува дека консумирањето повеќе од 400 милиграми кофеин не мора да предизвика смрт или трајно оштетување на телото. Сепак, просечниот возрасен човек може да доживее анксиозност и раздразливост при високи дози. Токсичните ефекти од труењето со кофеин почнуваат да се појавуваат кога едно лице консумира 1200 милиграми кофеин, што е еквивалентно на најмалку 12 шолји кафе.

Кои се симптомите на труење со кофеин?

Кога ќе се појави труење со кофеин, телото доживува голем број сериозни негативни ефекти. Нима Милези, директор за медицинска токсикологија во Универзитетската болница Стејтен Ајленд, објаснува дека стимулативните ефекти на кофеинот го нарушуваат нормалниот срцев ритам, што може да резултира со неправилни отчукувања на срцето, па дури и до срцев удар.

Исто така, Палински-Вејд истакна дека луѓето кои се предозирале со кофеин може да страдаат од гастроинтестинални проблеми како што се повраќање и дијареа.

Со оглед на тоа дека кафето поттикнува зголемено мокрење, луѓето кои консумираат прекумерни количини од овој пијалок ризикуваат да ги загубат есенцијалните минерали од телото, особено калиумот.

Ниското ниво на калиум или хипокалемија може да ги оштети мускулите до точка на парализа, да предизвика отежнато дишење поради ослабените респираторни мускули и да ги спречи бубрезите да ја вршат својата работа.

Постојат и бројни невролошки симптоми на труење со кофеин. Документирани случаи опишуваат појава на анксиозност, халуцинации, мигрена, оток на мозокот и епилептични напади. Иако е исклучително ретко, труењето со кофеин сепак може да биде фатално.

извор:popara.mk

фото:Freepik