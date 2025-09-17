Колешката не сака да слушне за Вики Миљковиќ: „Ти си моето најголемо разочарување“

„Ѕвездите на Пинк“ се закануваат дека ќе ги срушат сите рекорди на гледаност, со оглед на тоа што членовите на жирито веќе ги откопаа воените секири.

На едно од снимањата беше навистина жестоко, но пред тоа мора да споменеме дека Зорица Брунцлик се дистанцира од другите членови, па додека сите јадат и престојуваат во истиот простор за време на паузата за снимање, Зорица и Кемиш се целосно одвоени.

Двајцата имаат свој стан каде што јадат, а Зорица им се пожали на колегите дека има проблеми со ‘рбетот и дека често оди на терапија.

На едно од снимањата се случи хаос! Имено, Вики Миљковиќ одлучи да го брани Драгомир Деспиќ, попознат како Десингерица.

Вики: „Извини, можам само да кажам, Јелена, јас не сум ничиј застапник ниту адвокат, секогаш се борам за малку правда, но ова момче (Десингерица) моментално полни повеќе клубови и сето ова, каде што децата доаѓаат повеќе од сите нас тука во жирито.“

Јелена: „Сега ги навреди сите во жирито!“.

Вики: „Не го навредив целото жири од некоја друга причина, само го кажав она што е факт. Не реков концерти, реков клубови“.

Јелена: „Дефинитивно мене не. Мирисам најубаво од сите, не мирисаш убаво“.

Зорица: „Мила, тебе среќно, а ти си моето најголемо разочарување во ова жири, толку многу ја оси полтрон на кандидатите, а не ми даваш глас, тоа сакам да го кажам и затоа си моето разочарување“ и кажа Зорица на Вики.

фото:Instagram printscreen/viki_miljkovic/zoricabrunclik_official