„Која си ти?“ – Данијела Димитровска доживеа непријатно искуство во такси

Водителката и модел Данијела Димитровска, по премиерата на филмот „Враќањето на Жикината династија“ во кој ја игра главната женска улога, доживеа непријатно искуство во такси. Данијела Димитровска вели дека се тресела додека се подготвувала за улогата во филмот, но на наговор од нејзиниот татко, се согласила да ја прифати поканата на режисерот и продуцентот на „Враќањето на Жикината династија“.

Моделот во филмот ја игра девојката на Никола Која (Миша), а сега раскажа како воопшто завршила во филмот и дека по премиерата во Сава Центарот, доживеала непријатност од таксист кој ја навредил дека сега се обидува да глуми.

– Добро прашање. Продуцентот и режисер Милан Коњевиќ и Милан Тодоровиќ ме поканија да бидам дел од таа приказна и на почетокот реков: „Никако“. Не сакав да се засрамам. Потоа сите ме убедија, а татко ми, кој е голем обожавател на тој филм, ме убеди дека не можам да го разочарам него и сите други луѓе што ми веруваа. Бев многу нервозна во Сава Центарот на премиерата, не знаев како ќе реагира публиката на мене. Помина добро, никој не ме нападна. Велат дека имам талент за глума – изјави Данијела за „Радио С1“, а потоа сподели со публиката анегдота што ѝ се случила по премиерата:

– По премиерата во Сава Центарот, се враќав дома со такси и таксистот ме праша што се случува во Сава Центарот. Му велам дека е премиера на филмот, а тој ме прашува која. Му велам дека е „Враќањето на Жикината династија“, а тој вели дека никогаш не слушнал за тоа. Како што животот го наредил, стоиме на семафор, кога има билборд, и јас велам: „Па, ова е Жикината династија“ и тој вели: „Знам, знам… а кој глуми?“. Одам кај таксистот да ги набројам актерите и на крајот велам дека и јас глумам, а тој ме прашува: „А која си ти?“. Му велам дека јас сум девојката во розовиот фустан на билбордот, а тој ми вели: „Значи, дојде време дури и глумата да не бара повеќе училиште.“

