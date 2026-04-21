Кога на Харис Џиновиќ му ја спомнаа свадбата на екс- сопругата Малина, следеше „торнадо“: „Може да се омажи, да се самоубие, што сака… “

Пејачот Харис Џиновиќ ja коментираше за Telegraf.rs свадбата на неговата поранешна сопруга Мелина, која се омажи за британскиот бизнисмен Џефри Пол Арнолд Деј.

Во интервју за Telegraf.rs, тој рече дека „не гледал ништо и дека ништо од тоа не го интересира“.

„Немам никакви желби или пораки поврзани со неа, таа едноставно не постои за мене и тоа е крајот. Чиста арија. Како зрак… според тоа. Зошто да коментирам за нешто што е ништо“, рече тој.

Потоа додаде дека се насочил кон својот син Кан: „Не ме интересира што е напишано, ниту ме интересираат вистинските настани за неа. Не ме интересира тоа, одамна, кога се разделивме, го насочив вниманието кон мојот живот, кон моето дете. Затоа, што имам јас со тоа? Може да се омажи, да се самоубие, што сака… Не ме интересира. Јас да размислувам за минатото, тоа не ми паѓа на памет“.

Тој рече дека во последните денови е посветен на други работи, музички настапи и тенисот.

-Одамна сум тргнал понатаму. Какви разводи, какви свадби. Да не бев Харис Џиновиќ, ништо од тоа немаше да биде гламурозно, изјави пејачот.

фото:Instagram printscreen/harisdzinovic_official