Кога е најдобро време за ручек, еве што вели науката

Според научните истражувања, ручекот и времето кога го јадеме се подеднакво важни како и појадокот, кој го нарекуваме „најважниот оброк во денот“. Студиите покажуваат дека е оптимално да ручате помеѓу 12:00 и 14:00 часот, бидејќи тогаш телото е најдобро подготвено да апсорбира хранливи материи и да ги претвори во долготрајна енергија.

Експертите објаснуваат дека дигестивниот систем и способноста на телото ефикасно да ја обработува гликозата е најактивна во овој период, што е поврзано со нашиот внатрешен биолошки часовник, односно циркадијалниот ритам, кој регулира различни функции во телото, вклучувајќи го и метаболизмот. Поради ова усогласување, телото полесно ги препознава сигналите за глад и ситост, па затоа е полесно да се јаде задоволителна количина храна без прејадување.

Разбирливо е дека понекогаш поради работа или околности доцниме на оброк, но лекарите препорачуваат, секогаш кога е можно, да ручаме во слично време секој ден за да му помогнеме на телото да воспостави стабилен ритам на хормоните на глад и варењето. Не мора да биде апсолутно идентично секој ден, но важно е да не го прескокнувате или одложувате ручекот за повеќе од три или четири часа од вашиот вообичаен распоред.

Истражувањата исто така покажуваат дека јадењето ручек по 14:00 часот може да доведе до неправилни нивоа на шеќер во крвта и помалку одржување на енергија во текот на денот. Луѓето кои јадат доцна може да станат погладни подоцна навечер, што често води до поголем внес на калории тој ден.

Точното време помеѓу 12:00 и 14:00 часот може да зависи од вашиот работен распоред, квалитетот на спиењето и нивото на физичка активност. На пример, ако имате физички напорна работа, јадењето ручек околу седумдесет минути порано може да му ја даде на вашето тело потребната енергија.

Исто така, видот на појадок што го јадевте може да влијае кога ќе се чувствувате гладни – оброк богат со протеини, како грчки јогурт или урда, има тенденција да ве држи сити подолго време од едноставните јаглехидрати од шеќерни, брзо сварливи житарки.

Препорачливо е вашиот оброк да содржи избалансирана комбинација од протеини, сложени јаглехидрати и здрави масти, бидејќи оваа комбинација помага да се одржи стабилна енергија и да се чувствувате сити подолго време.

извор:Курир

фото:Freepik