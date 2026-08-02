Ќерката на Александар Милиќ Мили е вистинска убавица: Брат ѝ и таа имаат по две имиња

Композиторот Александар Милиќ Мили, освен по бројните хитови што најчесто ги создаваше за Цеца Ражнатовиќ, може да се пофали и со своите деца, кои се за пример.

Тој ги доби синот и ќерката во бракот со сопругата Нина. Интересно е што децата на композиторот имаат по две имиња. Неговиот син се вика Маркус Симеон Милиќ, додека ќерката е Миа Јована Милиќ.

Секое од нив го добило првото име според одредено значење, па така Маркус означува сила и образование, а негов заштитен знак е лав со книга, додека Миа означува моја, единствена, односно посебна личност, како што објасни тој во една пригода за медиумите.

Инаку, Александар Милиќ ужива во складен брак со Нина, со која ги има ќерката и синот, и ја фали на секој чекор.

Тој раскажа дека од моментот кога ја видел, знаел дека таа еден ден ќе му биде сопруга, иако уште следниот ден таа се враќала на студии во Италија.

По шест месеци, таа се вратила за Нова година, па дочекот во 2004 година го поминале заедно.

Кога ја прашал дали има момче, таа му потврдила, на што тој веднаш ѝ предложил уште утре наутро да му се јави за да ја прекине врската, бидејќи веќе од следниот ден тие двајца повеќе нема да се разделат.

фото:instagram printscreen/miligramofficial