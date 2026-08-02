Вељко Ражнатовиќ јавно му се обрати на зетот: Гудељ ова не го очекуваше на мрежите

Фудбалерот Немања Гудељ ужива во бракот со својата избраничка Анастасија, која ги спакува куферите и од вилата во „Љутице Богдан“ тргна по патот на љубовта сè до Севиља.

Таму тие го свија своето семејно гнездо и сега уживаат со синот Илијан, од кого не се одвојуваат. Малку пред да стане татко, Гудељ со официјално соопштение за јавноста, како капитен на фудбалскиот клуб Севиља, ги потврди лошите резултати на теренот, но и им вети на навивачите дека повеќе ќе се залага заедно со својот тим, кој ја презеде одговорноста за слабите партии со кои го загрозија опстанокот во Примера.

Сопругот на Анастасија Ражнатовиќ одржа емотивен говор пред навивачите и им вети дека ќе даде сè од себе тимот да биде на врвот, а неговите зборови предизвикаа аплауз. Токму оваа ситуација го поттикна Вељко Ражнатовиќ да објави видео од зетот Немања и така да му пружи безусловна поддршка во тешкиот период.

Гудељ во пораката истакна дека од срце им благодари на луѓето, нагласувајќи дека е невозможно овој клуб да испадне, бидејќи ќе остават сè на теренот и заедно ќе успеат во тоа, додека навивачите силно го бодреа. Под видеото, Вељко постави и емотикони од знамето на Србија и православен крст.

Инаку, Вељко неодамна се допре и до темата за својот зет, откривајќи дека Анастасија многу му недостига, но додаде дека таа го живее својот живот, дека е презадоволен од нејзиниот избор бидејќи маж ѝ е легенда кој ја чува како капка вода на дланка и дека реално таму ѝ е многу подобро отколку што би ѝ било со нив.

фото:Instagram printscreen/veljkoraznatovic