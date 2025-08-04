Ќерката на Масимо Савиќ се омажи во тајност: Ги воодушеви сите со својата асиметрична венчаница

Ќерката на покојниот пејач Масимо Савиќ, Мирна Савиќ, го кажа судбоносното „да“ во тајност, далеку од очите на јавноста.

Нејзиниот избраник е Игор Павловиќ, архитект со кого е во врска со години. Веста за свадбата се појави во јавноста дури откако радио водителката Нина Слишковиќ сподели фотографија со младенците на социјалните мрежи, заедно со емотивна порака:

„Дури и да одите до крајот на светот, без кирија ќе живее во моето срце засекогаш“, напиша таа.

Мирна ја планирала свадба во 2023 година, но смртта на нејзиниот татко се случила само седум дена пред планираната церемонија, па сè било одложено.

За најважниот ден во нејзиниот живот, таа избра асиметрична венчаница со шлиц и сатенски копчиња од страната. Ја надополни со елегантни бели чевли, додека младоженецот блескаше во црно-бела комбинација.

„Денес, тројцата требаше да стоиме прегрнати, но пред матичарот. Тато планираше да нè изненади со песна. Ќе го поминам остатокот од мојот живот обидувајќи се да му простам на универзумот за оваа болка“, напиша Мирна на денот на смртта на нејзиниот татко.

