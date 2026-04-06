Кеба плачеше во емисија: Овие зборови целосно го скршија

Драган Којиќ Кеба е еден од оние пејачи кои не ги покажуваат своите емоции туку-така. Тој генерално е секогаш насмеан, дотеран и весел пред камерите, но сега имаше момент кога Којиќ ги покажа своите емоции и се расплака во шоуто.

На натпреварот „Ѕвездите на Гранд“, каде што пејачот седи како член на жирито, во последната емисија едно девојче ја отпеа песната „Зошто не си вечна, мајко“.

Допрен од емоцијата што ја донесе младата натпреварувачка на сцената, Кеба веднаш по настапот објасни зошто толку многу плачел.

Не криеше дека песната го погодила на најболното место, па се сврте кон кандидатот полн со емоции.

– Ме скрши на парчиња, тоа се некои од моите причини, но навистина ме допре, беше навистина емотивно. Ме воодушеви – рече Кеба, не криејќи колку ја сака оваа песна.

Додека Кеба ронеше солзи, неговиот колега Ѓорѓе Давид го потапка по рамото.

