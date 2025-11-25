Катарина Живковиќ се исповеда за поранешниот, насилството и лошиот избор на пријатели: „Го допрев дното“

Пејачката Катарина Живковиќ во емисијата „На терапија со Славица Ѓукиќ Дејановиќ“ зборуваше за тоа дали е задоволна од себе, што би променила, а потоа истакна колку погрешни одлуки донела, но и што се случило со многу блиска личност од нејзината околина.

Катарина Живковиќ рано влегла во светот на музиката, се иселила од семејниот дом на 18 години, а потоа почнала да разбира кои се нејзините вистински пријатели.

Имало различни моменти во нејзиниот живот, работи што сакала да ги промени, кои ги променила, но и такви за кои, како што вели, се покајала.

Првата јавна емотивна врска била со Бане Јанковиќ, која настана во реално шоу, а сега откри дали малку личи на односот меѓу мајка и татко.

– Не би го споредувала со мојата поранешна врска и не би зборувала премногу за мојата поранешна врска, но што се однесува до татко ми и мајка ми, тие биле многу компатибилни, како прст и нокт. Се сакаа еден со друг и не знаеја како да функционираат еден без друг. Беше неверојатна врска. И навистина беа како пар, одлични, но тоа не значи дека барав иста врска кај партнерите – вели Катарина, а кога ја прашаа што бара во партнерот, таа искрено одговара:

– Од моите дваесетти до триесетти години, слободно можам да кажам, брзав од еден проблем кон друг, барајќи стабилност, барајќи ветер на грб, сигурност, разбирање… Барав малку сила и некој да ме разбере. Некој со кого ќе бидам само посилна и тој некој нема да биде љубоморен на мојот успех, на мојот напредок. Навистина мислам дека не бев среќна и дека научив многу, многу во текот на тие десет години – вели Катарина.

Професионално, во тој момент, таа беше многу успешна, а на лично, интимно ниво, сè уште беше барана. За тоа кој ѝ помогнал, дали ги споделувала своите дилеми со мајка си, или со пријателка или можеби одела на психолог, таа вели:

– Се плашев од ова. Си помогнав многу, бидејќи, верувајте ми, во еден момент во однос на многу мои одлуки и ситуации, го допрев дното и знаев дека не може да биде полошо од ова. Сфатив дека морам да си помогнам и почнав оттаму, од мојата околина, бидејќи бев опкружена, можам слободно да кажам, со обожаватели. Тоа не беа мои пријатели. Тоа беа луѓе кои ми кажуваа што сакам да слушнам, од кои барав некаква потврда, бидејќи не бев самоуверена, и ми требаше таа празнина да се пополни со некаква поддршка, некој да биде среќен кога ќе кажам дека ми се случил таков и таков или таков и таков успех. Сепак, ги избрав погрешните луѓе кои беа среќни, кои беа многу деструктивни кон себе, мислам, зошто би ми биле добри пријатели. Потоа во еден момент бев апсолутно сама и знаев како да бидам сама долго време – рече Каќа Живковиќ.

На изјавата и прашањето на водителката: „Тоа беше периодот кога се покајавте што не пријавивте агресивен став кон вас, еден од вашите партнери. Едноставно го кажавте тоа затоа што, јавно кажувам, дека имало физичко насилство врз вас и дека сте го споделиле само со вашите родители, но тоа беше важно школо за вас, затоа што никогаш повеќе не сакавте љубоморни посесивни партнери, односно ги избегнувавте“.

– Знаете како, она што се случи беше навистина одамна и не би рекла дека тој беше љубоморен и посесивен, тој беше ментално нестабилна личност. И јас така гледам на тоа и се случи тогаш и си ветив дека никогаш повеќе нема да ми се случи. Фала му на Бога, не се случи – рече Катарина Живковиќ.

фото:Instagram printscreen/katarina_zivkovic_official