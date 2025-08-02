Карлеуша се појави на изборот за убавина на 14 години, еве како изгледаше тогаш

Поп дивата Јелена Карлеуша сподели фотографија на социјалните мрежи од периодот кога имала само 14 години, и поради неа се сети на вечерта кога била направена.
Карлеуша тогаш се пријавила на натпреварот „Мис на словенечките плажи“, а истата вечер, како што откри, внимание ѝ обрнал и покојниот пејач Џеј Рамадановски.
Jaoooo šta mi je tetka našla🙊 Ja sa 14 godina na izboru za Miss Slovenska plaža😂🙊(nadjite me na slici) Prišao mi neki lik na plaži i pitao da li hoću, ja rekla NARAVNO. Nisam mogla da čekam proglašenje jer sam žurila na nastup Željka Šašića u kafiću “Majami” nedaleko odatle.… pic.twitter.com/BRGDfIgjqs
— Jelena Karleuša (@karlinbich) August 26, 2025
„Леле, што ми најде тетка ми? Имав 14 години на изборот за Мис на словенечка плажа (пронајдете ме на сликата). Еден човек ми пријде на плажата и ме праша дали сакам, реков секако. Едвај чекав да ме објават бидејќи брзав да го видам Жељко Шашиќ како настапува во кафулето „Мајами“ недалеку од таму. Но, успеав да се пласирам меѓу првите пет! Иако бев најмлада, бев и највисока. Лажев дека имам 18 години затоа што не ме пуштија да се натпреварувам. Лажев и во кафулето за да ме пуштат внатре. Таа вечер, Џеј флертуваше со мене, сè додека не му кажав дека имам 14 години и дека сум ќерка на Дивна. Повеќе не ме повеќе. Ја сакам Црна Гора“, напиша ЈК во објава на социјалната мрежа X.
Да потсетиме, во претходните денови јавноста ја привлече и објавата во која Јелена Карлеуша сподели фотографии од своите предци, од двете страни на семејството – и од мајка ѝ и од татко ѝ.
