Како да препознаете и изберете слатка лубеница при купување?

Летото е време кога најчесто се бара свежо овошје и зеленчук, а лубеницата е речиси секогаш меѓу најпопуларните избори. Освен што го освежува и хидрира телото за време на високи температури, нејзината сочност и сладост ја прават идеален летен десерт.

Сепак, изборот на зрела и вкусна лубеница често може да биде предизвикувачки.

Многумина барем еднаш биле разочарани кога лубеницата што ја купиле не била доволно слатка или сочна. За да се избегне ова, постојат неколку едноставни знаци на кои треба да се обрне внимание при купувањето.

Еден од првите индикатори е изгледот на кората. Зрелата лубеница обично има јасно дефиниран и униформен шаблон од ленти. Темнозелените ленти треба да бидат интензивни, додека посветлите треба да имаат жолтеникава нијанса. Премногу сјајната кора често укажува дека плодот сè уште не е целосно зрел.

Стеблото е исто така важен знак за зрелост. Сувото, кафеаво стебло обично значи дека лубеницата зреела доволно долго, додека зеленото стебло може да укажува на незрелост и слаб вкус.

Едноставен тест со удирање на кората може да помогне и при изборот. Ако лубеницата испушта длабок, шуплив звук кога ќе се чукне, тоа обично значи дека е сочна и зрела. Тапиот или високиот звук може да укажува на незрелост или лоша структура на плодот.

Друг трик е тежината – позрелата лубеница е обично потешка за својата големина, бидејќи содржи повеќе вода. Обликот може да биде и показател за квалитет; поправилните и заоблените лубеници често се послатки од издолжените.

Најдобро време за купување лубеници е од јуни до септември, кога се најсочни и највкусни. Со овие едноставни совети, ќе ви биде полесно да изберете лубеница што ќе биде совршено освежување во текот на жешките летни денови.

извор:попара.мк

фото:Freepik