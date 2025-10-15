Како да го забрзате сушењето на облеката во зима, а да заштедите пари?

Со доаѓањето на зимата, многу луѓе се обидуваат да најдат брзи и евтини начини за сушење мокра облека во затворен простор без да ги зголемат сметките за струја и вода.

Експертката Мишел Фенг говорејќи за The Sun сподели неколку корисни совети за сушење облека во студени денови за да заштедите пари и да ја одржите вашата облека свежа.

Мишел објасни дека цената на работата на машината за сушење алишта зависи од типот на машината што ја имате. Рече дека постои едноставен начин да се намали времето на работа на вашата машина за сушење алишта, што ја прави поекономична.

„Ако ставите чист пешкир во машината за сушење алишта, тоа ќе помогне да се апсорбира вишокот влага од влажната облека и да се подобри протокот на воздух во барабанот. Ова исто така ќе помогне да се намали времето потребно за сушење“, рече Фенг.

Мишел рече дека малку познатата програма за машина за перење алишта може да помогне да се намали времето потребно за сушење влажна облека во затворен простор во текот на зимата.

„Користењето циклус на центрифугирање на вашата машина пред сушењето може да помогне во отстранувањето на вишокот влага, што може да помогне да се намали времето потребно за работа на вашата машина за сушење алишта“, рече таа.

Мишел, исто така, препорача топчиња за сушење алишта за кои тврди дека можат да помогнат во одвојувањето на облеката, што резултира со подобрен проток на воздух и помага да се забрза процесот на сушење во барабанот.

„Полнењето на машината до околу три четвртини ќе обезбеди слободно движење на облеката, а воедно ќе се оптимизира просторот и енергијата што се користат за работа на апаратот. За долгорочни заштеди, инвестирањето во нова машина за сушење алишта со висока енергетска ефикасност ќе биде многу поекономично“, рече таа.

Извор: Kurir

Foto: Freepik