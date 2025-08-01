Каја Остојиќ во ново изданите: Пејачката изненади со целосна трансформација

Катарина Каја Остојиќ редовно тренира и се грижи за својот изглед, а со години остана верна на својата темна боја на косата. Во последно време не го менувала својот имиџ, а сега ги изненади сите со своите објави на Инстаграм.

Пејачката објави фотографија со руса коса, а во следната објава ги покажа и сините леќи.

Судејќи според атмосферата, се чини дека ова е перика за потребите на снимањето, па затоа промената не е конечна.

Катарина не можеше да ја тргне насмевката од лицето и веднаш јавно се пофали со својот нов изглед.

Foto: print Screen/Instagram/kaya_ostojic