Јована Пајиќ и Марија Шерифовиќ на Бали: Змии, брзи бродови но и паника (видео)

Пејачките Јована Пајиќ и Марија Шерифовиќ отпатуваа на егзотичниот Бали, а Марија преку влог покажа како го поминуваат времето и во какви авантури се наоѓаат.

Судејќи според објавеното видео, двете се забавуваат одлично и го користат максимално секој момент од патувањето.

Марија сними моменти на радост за време на возењето, пробувајќи разни локални јадења, дружејќи се со змии, но и возење со брод во кое, но и возење со брод во кое, како што можете да видите, воопшто не уживаше.

Додека Јована Пајиќ веслаше со својата пријателка, Марија Шерифовиќ цело време беше во позадина, врескајќи и паничејќи.

– О, тешко мене! Загинавме. Премногу е опасно – рече пејачката, предизвикувајќи смеа кај своите придружници.

По првото сплаварење на Марија, нивната пријателка падна и се повреди, а Шерифовиќ рече дека повредата не е сериозна, но дека ќе ја побара најблиската аптека.

Патем, ова патување има и посебна причина. Јована и Марија го организираа патувањето како подарок за роденден за нивната блиска пријателка.

Printscreen/Youtube/Marija Šerifović