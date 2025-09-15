Јована Јеремиќ повторно ги разгоре страстите: Провокативното видео во спортско виолетово одело без градник го „запали“ Интернетот

Јована Јеремиќ повторно успеа да предизвика лавина од коментари на мрежите. Водителката, позната по своите смели изјави и уште попровокативни модни изданија, овој пат се сними себеси како вози автомобил во спортско виолетово одело за тренинг. И тoa во многу провокативно…

Иако на прв поглед станува збор за обична спортска облека, длабокото деколте откриваше дека Јована не носи градник, па нејзините облини беа јасно оцртани.

Видеото се прошири како „пожар“ на социјалните мрежи, а коментарите се нижеа, од оние што ја фалат за нејзината храброст и самодоверба, до оние што мислат дека овој пат отишла предалеку.

Јована уште еднаш потврди дека не познава граници кога станува збор за мода и животни провокации, а нејзиното име повторно е главна тема на денот.

Foto: print Screen/Instagram