Јоце Панов во опуштено издание: Македонскиот пејач се соблече и ги покажа мускулите на плажа

Пејачот Јоце Панов, кој ретко зборува за приватниот живот, објави фотографии од одморот.

Македонскиот пејач отпатувал на летната дестинација која ја одбрал, каде што вистински ќе ужива во одморот, далеку од професионалните обврски.

На фотките и видеата што ги сподели на Инстаграм, Јоце одмара на лежалата и ужива во времето поминато на сонце.

Тој покажа дека е задоволен од плажата и се е во најдобар ред, па се сними во опуштено издание, а тоа го сподели и пред своите следбеници на Инстаграм и им го покажа погледот што го има пред себе.

На кратките приказни пејачот покажа дека се гордее и со својата завидна фигура.

Јоце позираше во костимот за капење со тесна мајца која ги отцртува сите делови од телото.

Неговиот изглед привлече внимание, а многумина се инспирираа од неговиот здрав живот .

