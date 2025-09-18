„Јас сум емотивен човек“: Тревис Келси плачел кога се свршил со Тејлор Свифт (видео)

Ѕвездата на НФЛ, Травис Келси, во интервју за „Фокс“ откри дека пуштил неколку солзи кога се свршил со пејачката Тејлор Свифт.
Јас сум емотивен човек, па имаше и солзи, но тоа беше неверојатно патување и со нетрпение го чекам остатокот од животот со неа“, изјави Келси.
Тој додаде дека Свифт му донела „возбудување и радост во животот“ и дека благодарение на неа станал подобар човек.
Тејлор и Травис се заедно од 2023 година, а романтичната веридба беше организирана во градина со цветни аранжмани, каде беа направени и првите официјални фотографии на парот.
