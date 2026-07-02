Ивана Шопиќ позираше во мини бикини и го покажа своето природно лице без филтер

Водителката и поранешна учесничка во ријалити шоу Ивана Шопиќ повторно го привлече вниманието на своите следбеници на социјалните мрежи, овој пат со фотографии од базенот. За време на посетата на Маја и Ален Хадровиќ, Ивана уживаше во опуштената атмосфера, а за сончевиот ден избра атрактивно бикини кое ја истакнуваше нејзината витка фигура и исончаниот тен.
Таа позираше пред камерата во различни изданија, а нејзините следбеници брзо почнаа да одговараат со комплименти и реакции под објавата.
Таа привлече особено внимание бидејќи на фотографиите беше без ни трошка шминка, поради што многумина коментираа за нејзиниот природен изглед.
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Ивана ги менуваше позите за време на фотосесијата, а на некои снимки носеше очила за сонце, додека на други го покажуваше лицето без никакви филтри.