Итно прекинато снимањето на „Пинк ѕвезди“: Зорица Брунцлик го напушти студиото

Објавена е најавата за новата епизода од музичкото натпреварување „Пинк ѕвезди“, а се чини дека тензијата меѓу членовите на жирито расте сè повеќе.

Зорица Брунцлик веќе истакна дека смета дека нејзиниот помлад колега, Драгомир Деспиќ Десингерица, е необразован и едноставен.

Иако успеа да ја насмее неколкупати, сега се чини дека ги преминал сите граници, бидејќи пејачката го напушти студиото поради однесувањето и го прекина снимањето на емисијата.

Јелена Карлеуша и Деспиќ повторно се скараа, што ја исфрли Зорица од такт.

– Што зборуваш, жено, зуеш како шпанска мува. Зборуваш 20 минути, јас се воздржувам и треперам како на електрична столица – рече раперот, додека Јелена продолжи да коментира за натпреварувачите.

– Јелена! Зборувам! – рикаше Деспиќ.

– Можеш ли да го исклучиш? праша Брунцлик.

– Не можам – одговори водителот.

– Не сакам да ми кажуваш кога ќе завршам, за да замолчи – додаде Зорица, додека Драгомир ја не попушти.

– Груб е, невоспитан и некултурен, срам! – рече пејачката.

– Ќе престанеш ли додека Зорица зборува? – кажа Драган Стојковиќ Босанац.

– Оваа некултура и недостаток на манири ги надминува сите граници и ја молам продукцијата да направи нешто. Нема повеќе да останувам тука – рече Брунцлик, стана и побара да ја отстрани нејзината бубачка.

фото:Printscreen/ Pink TV