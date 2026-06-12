Истражувањата сугерираат дека е полесно да се ослободите од салото на стомакот отколку што мислите

Научните истражувања сугерираат дека за да се постигне добра форма и да се изгуби тежина, можеби не е потребно одење во теретана неколку пати неделно.

Научниците од Факултетот за јавно здравје на Универзитетот во Хонг Конг дојдоа до изненадувачко откритие: брзото одење во интервали, кое се изведува само еднаш неделно, може да го намали процентот на телесни масти и да ја подобри кардиореспираторната кондиција кај возрасни со абдоминална дебелина (вишок масни наслаги околу стомакот) исто толку ефикасно како и традиционалните програми за вежбање три пати неделно.

Оваа студија, објавена во научното списание Nature Communications, укажува на нов, значително поефикасен пристап кон вежбањето. Ова би можело да им олесни на луѓето со пополнет и напорен распоред.

Зошто е ефикасен интервалниот тренинг?

Интервалниот тренинг вклучува наизменични кратки периоди на интензивно вежбање со периоди на закрепнување со помал интензитет. Во споредба со континуираното вежбање со умерен интензитет (како редовно џогирање), овој метод се смета за поефикасен за намалување на вкупните, но и висцералните (внатрешни) масти што ги опкружуваат органите.

Сегашните здравствени упатства обично препорачуваат интервален тренинг три пати неделно. Сепак, професорот Парко Сиу Минг-фаи, раководител на Одделот за кинезиологија на HKUMed, истакнува дека хроничниот недостаток на време е главната пречка за повеќето луѓе кои се борат со дебелина. Поради ова, неговиот тим сакал да тестира дали истата здравствена корист може да се постигне со помала фреквенција на тренирање, под услов вкупното време поминато во вежбање да остане исто.

Во тригодишна клиничка студија (спроведена од септември 2021 до септември 2024 година), учествувале 315 возрасни лица со прекумерна тежина и изразена абдоминална дебелина. Испитаниците биле случајно поделени во три групи:

– група со тренинг еднаш неделно: тие правеле еден интензивен интервален тренинг во траење од 75 минути

– група со тренинг три пати неделно: тие имале исти 75 минути неделен тренинг поделени во три пократки сесии

– контролна група: тие не вежбале, но посетувале предавања за здравствено образование на секои две недели.

Структурата на мастите и составот на телото биле мерени со прецизен метод на рендген (DEXA снимање) пред почетокот на студијата, по 16 недели (веднаш по завршувањето на програмата) и по 32 недели (контролно следење).

По 16 недели, резултатите ги изненадиле научниците. Двете групи што вежбале имале речиси идентични резултати во губењето на тежината: биле забележани еднакви намалувања на вкупната маса на масти, процентот на телесни масти и обемот на половината. Исто така, двете групи постигнале значително подобрување во работата на срцето и белите дробови во споредба со контролната група која не вежбала.

„Иако сè уште се препорачува тренинг три пати неделно, нашите податоци покажуваат дека вежбањето еднаш неделно обезбедува слични придобивки и е исклучително практична стратегија. За многу луѓе кои балансираат помеѓу работата, семејството и другите обврски, времето е најголемата пречка. Наместо да инсистираме само на чест тренинг, мора да го прифатиме моделот еднаш неделно како изводлива и ефикасна алтернатива“, вели професорот Сиу.

фото:Freepik

извор:нетпрес