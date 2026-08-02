Хроничниот стрес го нарушува здравјето: Секојдневната напнатост станува сериозен проблем

Стресот сè почесто станува дел од секојдневието, а доколку трае подолг период, може да остави сериозни последици врз физичкото и психичкото здравје. Работните обврски, финансиските проблеми, семејните грижи и брзиот начин на живот се само дел од причините поради кои луѓето се соочуваат со постојана напнатост.

Краткотрајниот стрес е природна реакција на организмот и му помага на човекот да реагира во ситуации кои ги доживува како опасни или тешки. Сепак, кога стресот станува хроничен, телото може постојано да биде во состојба на зголемена напнатост.

Последиците можат да се почувствуваат на различни начини. Главоболки, замор, несоница, мускулна напнатост, проблеми со концентрацијата и дигестивни тегоби се дел од симптомите кои можат да се појават кај луѓето изложени на продолжен стрес.

Особено загрижувачко е влијанието врз кардиоваскуларниот систем. Долготрајниот стрес може да придонесе за зголемен крвен притисок, а преку нездравите навики кои често го следат, дополнително да го зголеми ризикот од здравствени проблеми.

Стресот не влијае само врз телото, туку и врз психичката состојба. Кај дел од луѓето може да се појават анксиозност, раздразливост, чувство на преоптовареност, проблеми со спиењето и пад на мотивацијата.

Експертите советуваат да не се игнорираат предупредувачките знаци. Редовната физичка активност, доволно сон, правилната исхрана, одмор и разговорот со блиски луѓе можат да помогнат во намалувањето на стресот.

Кога напнатоста трае долго и почнува да го нарушува секојдневниот живот, се препорачува консултација со лекар или стручно лице за ментално здравје.

Стресот можеби не може целосно да се избегне, но неговото навремено препознавање и правилното справување со него може да биде важен чекор кон подобро здравје.

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