Хасан Дудиќ откри дека се бори со сериозно нарушено здравје: „Уништени ми се срцето, плуќата и бубрезите“

Српскиот пејач Хасан Дудиќ откри дека неговото здравје се влошило.

Како што призна, сè уште се бори со последиците од познатиот вирус што го зарази целиот свет во 2019 година.

– Бев речиси на сите прегледи, ми рекоа да одам во бања. Морам да одам три недели, не сум во најдобра здравствена состојба. Короната ме уби и ми ги уништи белите дробови и срцето, простатата, бубрезите… ми наруши сè во телото. Имав многу последици од тогаш – рече Хасан.

Сепак, пејачот е оптимист, како што вели, не се жали и се обидува да направи сè за да се опорави.

– Што можам да направам? Не се жалам, се обидувам да следам сè што ќе кажат лекарите за да можам да го правам она што треба да го правам. Само добра волја и ако Бог сака да бидам барем 50 проценти од стариот – Дудиќ е позитивен.

Неодамна ја отвори душата и раскажа дека живее во многу тешки услови на работ на егзистенцијата.

– По долга борба да добијам национална пензија, не ми преостанува ништо друго освен да штрајкувам со глад пред некоја институција во центарот на градот. По несреќата што ми се случи пред неколку години, отидов на инвалидска пензија, но таа не може да ги покрие ниту трошоците за инфо станицата. Гоца и Санела од Шабан често ме викаат да прашаат дали ми треба нешто. Подобро би умрел отколку да побарам пари од нив, не затоа што се срамам, туку затоа што сакам да се борам за мојот динар. Не покажувам со прст кон никого, особено не кон луѓе кои неодамна добиле право на национална пензија, но има и такви кои ја добиле, а имаат помалку заслуги од мене – изјави Дудиќ за српските медиуми.

фото:You tube printscreen/ Hasan Dudic