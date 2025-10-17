Харис Џиновиќ проговори за новиот вереник на Мелина: „Не можам да го сменам минатото…“

Поранешната сопруга на пејачот Харис Џиновиќ, Мелина, неодамна се сврши со милионер во Монако, а пејачот се осврна на темата пред собраната медиумска екипа.

Имено, Харис Џиновиќ го коментираше новиот вереник на Мелина. Пејачот го кажа следново кога го прашаа дали изгледа подобро од новиот вереник на Мелина:

„Немам поим, верувајте ми, тоа е моето минато и не ме интересира, не можам да зборувам за минатото, да го пресметувам или да го менувам“, рече пејачот, а потоа откри дали повторно би стапнал на лудиот камен и дека има енергија на млад човек:

„Сè е можно, првата работа е физичкиот изглед“, додаде пејачот.

За потсетување, Мелина и нејзиниот партнер се свршија во Монако. Нејзиниот избраник е бизнисмен кој има 69 години и е помлад од Харис Џиновиќ.

Свршувачката беше прославена во Монако, каде што модната дизајнерка живее со својот партнер веќе некое време.

Инаку, Мелина Џиновиќ целото лето го поминала со својот сегашен вереник на неговиот брод долг 48 метри, со кој пловеле и посетувале разни дестинации.

Foto: Printscreen/Instagram