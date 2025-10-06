Харис Џиновиќ како тинејџер чистел и копал канали, а денес живее во вила од 2 милиони

Денес, еден од најуспешните и најпрепознатливи пејачи на српската музичка сцена, Харис Џиновиќ, не уживал отсекогаш во луксуз и слава.

Малкумина знаат дека овој фолк ветеран поминал низ трнлив пат пред да стане име што ги исполнува салите низ целиот регион.

Џиновиќ неодамна се потсети на деновите кога, како тинејџер, морал да прифати широк спектар на работни места за да сврзе крај со крај, од чистење и копање канали до препродажба на новогодишни честитки од Италија.

Сепак, сите тие години работа и упорност му останале во убаво сеќавање, бидејќи, како што вели, тие го научиле на вредности што денес не ги заборава.

– Имав 16 години кога почнав да заработувам. Во тоа време свирев во фолклорно друштво и добивав плата за тоа. Но, во исто време бев ангажиран и со разни други работи. Чистев, копав канали, правев секакви работи во мојот живот. Дури и продавав новогодишни честитки. Ги купив во Италија, а потоа ги препродадов тука – изјави Џиновиќ за „24sedam“, кој тврди дека има убави спомени од тој период:

– Таму имаше добри пари. Од тие работни места, заштедував пари за скијање.

Иако неговиот талент за музика го следеше од рана возраст, Харис беше растргнат помеѓу кариера во уметноста и спортот уште на млада возраст.

– Талентот одлучи дека треба да се фокусирам на музиката. Ми рекоа дека треба да се посветам на пеењето, но во тоа време претпочитав фудбал. Тој ме одвлече и од пеењето неколку години. Сепак, се вратив на музиката бидејќи не бев доволно талентиран за да станам успешен фудбалер. Не ми беше судено за тоа. Се одлучив за она што е полесно и поинтересно за мене, а ми носи посигурна иднина и поголема заработка – рече Харис.

фото:Instagram printscreen/harisdzinovic_official