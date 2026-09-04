Хана Хуљиќ Грашо го покажа својот син: Погледнете колку пораснал, далеку од очите на јавноста

Синот на Хана Хуљиќ Грашо и Петар Грашо наскоро ќе наполни две години, а јавноста ретко имала можност да го види.

Хана Хуљиќ Грашо ретко објавува на социјалните мрежи и успешно ја одржува својата приватност, но сега направи исклучок. Пејачката и сопруга на Петар Грашо објави видео на Инстаграм во кое покажа какво е снимањето на нејзината нова песна, а еден приватен момент што трогна многу луѓе привлече посебно внимание.

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Имено, во видеото, малиот син на Хана и Грашо, Тони, може да се види како седи во скутот на неговата мајка додека таа пее на пијано и упорно се обидува да ги достигне клавијатурите. Малиот Тони е роден во октомври 2024 година и наскоро ќе наполни две години, а ова се ретките моменти во кои јавноста имала можност да го види.

Познато е дека Тони го доби името по дедото на Питер и дека Хана го родила со царски рез, исто како и неговата постара сестра Алба, која наполни четири години овој јули. Хана отворено зборуваше за мајчинството за „Стори“ минатата година.

„Клишето дека мајчинството е најубавото и најтешкото нешто е вистина. Најубавото нешто е самото нивно постоење. Тие не мора да прават ништо за да ме направат среќна. А најтешкото нешто е физичката исцрпеност, заморот, недостатокот на сон што те претвора во личност која како да не е присутна, туку живее во некаков меур. Знам дека сето ова ќе помине, сега е веќе многу полесно отколку што беше“, рече таа, додавајќи колку е благодарна што таа и Петар секогаш можат да се потпрат на своите семејства со своите деца.