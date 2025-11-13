Радио Милева на нејзиниот концерт

Гоца Тржан проговори за момчето на нејзината ќерка: Откри што мисли за младиот фудбалер

Пејачката Гоца Тржан се осврна на емотивниот живот на нејзината ќерка Лена Маринковиќ и нејзината врска со младиот фудбалер на Партизан, Вукашин Јовановиќ.

Лена неодамна присуствуваше на концертот на нејзината мајка во Белград со него, а потоа објавија неколку заеднички фотографии на социјалните мрежи, кои привлекоа големо внимание од јавноста.


Гоца сега кажа што мисли за Вукашин.

„Таа не го покажа јавно, момчето дојде на концертот! Не им избегаа на новинарите“, прво рече Гоца.

„Тој е добро, фино дете“, додаде пејачката во „Амиџи Шоу“.
