Гоца Тржан на потешкиот начин ја научила лекцијата откако била фатена во кражба

Гоца Тржан се присети на анегдота од детството кога крадела бомбони од продавница.

Иако била само дете, нејзината мајка ѝ даде лекција што имаше долгорочни последици по нејзиниот живот.

– Мама и тато ме казнуваа според моментот, а јас знаев дека ќе ме тепаат. Се сеќавам дека мајка ми ме тепаше како вол во нива со зелка кога крадев бомбони од продавница кога имав четири или пет години – рекла Гоца во тоа време.

– Ме однесе во продавницата и ѝ рече на благајничката: „Таа ти ги украде бомбоните. Еве, викни полиција, не сакам ништо да имам со неа. Јас ќе платам за нив, а ти викни полиција.“ Се помочав од страв – изјави пејачката за српските медиуми, а потоа додаде:

– Моите родители не сакаа да одгледаат крадец, лажливец и некој што не е чесен. Никогаш повеќе не ми падна на памет да украдам нешто во животот, резимира Гоца.

фото:Instagram printscreen/ gocatrzan