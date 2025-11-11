Гоца Тржан и Рашо по 10 години рекоа крај и се откажаа од потомство: „Не треба никој да ме сожалува“

Гоца Тржан ја доби ќерката Лена во првиот брак со Иван Маринковиќ во 2007 година, но сакаше да ги почувствува убавините на родителството со својот втор сопруг, Радомир Новаковиќ.

За жал, таа желба веројатно никогаш нема да се оствари.

Бидејќи не успеаја да добијат дете по природен пат, пејачката се одлучи за ин витро оплодување.

Сепак, сите обиди беа неуспешни. Кога минатата година по петти пат пристигна негативен резултат, Гоца, иако се смета за голем борец, призна дека е уморна и дека повеќе нема да се мачи себеси.

– Борбата за потомство звучи благородно, но всушност тоа е борба, напорна работа и притисок. Воопшто не е лесно да се издржи хормонска терапија. Еден месец се чувствувам како да сум луда и имам биполарно растројство, сум лошо расположена – Гоца Тржан откри како тој процес всушност влијае на телото.

– Веќе не е здраво и нема да одам на ин витро оплодување. Тоа е голем стрес за телото. Многу луѓе имаат проблеми со природното зачнување. Мразам кога оваа тема е напишана патетично. Не ми треба никој да ме сожалува. Верувајте дека сите овие луѓе се сериозни херои – извика Гоца во една емисија.

