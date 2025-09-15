Гоца Божиновска се предомисли: По лошото искуство со ботокс, сега повторно се подмладува на 60 години

Пејачката Гоца Божиновска, иако беше голем противник на естетските интервенции, бидејќи имаше ужасно искуство, се предомисли во своите 60-ти години.

Имено, Гоца замина на боцкање, и јавно покажа како се подмладува на 60-годишна возраст.

Божиновска малку го освежи лицето инјектирајќи ботокс во него.

Гоца Божиновска еднаш изјави дека имала проблем со ботоксот и дека во еден момент изгледала како пластична кукла.

– Имав проблем со ботоксот. Забележав промени на лицето кога снимав емисија на РТС бидејќи изгледав како пластична кукла. Не сум жена која се стега до непрепознатливост со тие опции и немам многу искуство со вакви интервенции, но ова покажа дека нешто не е во ред – рече тогаш Гоца и продолжи:

– Мислам дека моето тело не реагираше добро на ботоксот и изгледав како пластична кукла. Жената кај која отидов ми рече потоа дека моето тело едноставно реагира така и дека е потребно време сè да се смири и помине. После тоа не примив ботокс. Мислам дека сум заинтересирана само за креми и такви работи. Сите забележаа дека нешто не е во ред, а потоа беше предоцна, ботоксот не може да се отстрани откако ќе се нанесе, може само да испари. Изгледав помлада, но искривена и некако вкочанета. Оттогаш не сум го примила и сега сум скептична, па не им го препорачувам ни на другите. Браво за пејачите кои постојано примаат ботокс, јас повеќе не можам – изјави Гоца за „Република“.

Foto: Instagram/gocabozinovska