Гордана, сопругата на Кили, со неколку фотографии се прости јавно: „Ни отиде“

Синоќа доцна (12.Март) осамна веста дека на Еквадор починал познатиот актер Кирил Поп Христов.
Македонската јавност утрово со тага и неверување ја дочека тажната вест.
Сопругата на големиот уметник и актерска легенда јавно ја потврди смртта на сопругот, збогувајќи се преку неколку заеднички фотографии со него и со ќерките.
Со зборови беше куса во јавното збогување, само напиша:
– Ни отиде. Те сакаме – означувајќи ги ќерките Јоана и Нина.
За потсетување, откако во 2014 година заминаа во Еквадор, Гордана и Јоана се немаат вратено во Македонија, додека Кили неколкупати доаѓаше и пак заминуваше во Еквадор.
Таму им се омажи и ќерката Јоана, а добија и внук.
