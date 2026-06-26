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Годишниот одмор како тест за брак: Еве зошто патувањата од соништата честопати стануваат кошмари

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Годишниот одмор како тест за брак: Еве зошто патувањата од соништата честопати стануваат кошмари

Со доаѓањето на летните месеци, многу парови исцрпени од секојдневниот живот го очекуваат годишниот одморт како можност да избегаат од рутината, да ја обноват блискоста, а понекогаш и како последен обид да го спасат својот брак. Сепак, наместо да донесе олеснување, комбинацијата од високи очекувања, променети дневни рутини и постојано заедништво честопати се претвора во причина за криза.

Експертите истакнуваат дека одморите сами по себе не ги уништуваат браковите, туку немилосрдно ги разоткриваат подлабоките проблеми што зафатените распореди и бројните одвлекувања на вниманието успешно ги криеле со месеци, па дури и со години, пишува „Мирор“.

Многу парови одат на одмор со нереалната идеја дека промената на пејзажот и неколку романтични зајдисонца автоматски ќе ги избришат акумулираните фрустрации и ќе ја вратат изгубената интимност.

„Летните одмори се полни со големи очекувања. Луѓето лесно се надеваат дека нова, порелаксирана средина ќе ја поправи дистанцата и ќе ја врати врската во нејзината поранешна состојба“, објаснува Џени Сатон, советник за разводи и основач на платформата Untying the Knot. За жал, одморот не може да создаде врска таму каде што ја нема; всушност, тој честопати само го нагласува она што недостасува во врската. Кога идеализираната слика не се материјализира, следува длабоко разочарување, кое станува плодна почва за нови конфликти. Одморот, во суштина, е само промена на локацијата со непроменета лична динамика.

Во секојдневниот живот, партнерите често функционираат како деловни соработници кои управуваат со сложен семеен систем. Работата, децата и бројните обврски го исполнуваат денот, оставајќи многу малку време за вистинско соочување со проблемите на врската. Одморот ја нарушува оваа воспоставена структура и ги принудува двојките да ги поминуваат деновите заедно, без вообичаените одвлекувања на вниманието и механизмите за избегнување.

За двојките кои веќе се емоционално оддалечени, таквата ненадејна и интензивна блискост може да биде исклучително непријатна. Соочени со празнината, партнерите често сфаќаат дека немаат заеднички теми за разговор, а тишината меѓу нив станува мачна. Во такви околности, малите нешта стануваат извор на значителна иритација, и многумина дури тогаш сфаќаат колку се оддалечиле еден од друг и дека всушност живеат паралелни животи.

извор: Курир

foto:  magnific

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