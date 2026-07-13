Годините ништо не им можат! Овие три естрадни „бомби“ ја газат петтата деценија, а изгледаат како змеј

Пејачките Анабела Атијас, Ивана Јордан и Јасна Миленковиќ Јами одамна ја поминаа четириесеттата година, а на нивното лице, како и на телото, не може да се забележи дека воопшто остареле оттогаш.

Избравме за вас три дами кои секогаш се најчитани кога ќе се соблечат во костими за капење, а кои припаѓаат на три различни генерации!

Во нив можеби ќе пронајдете инспирација за модели на костими за капење кои секогаш се во тренд.

Анабела Атијас важи за една од најнегуваните пејачки на српската сцена и често е пофалувана поради својот природен изглед и витка фигура, а вестите на порталите се секогаш читани кога Анабела ќе одлучи да објави фотографија во бикини.Токму така неодамна денсерката позираше во црн костим за капење који јасно ги истакна нејзините атрибути. Градите се во прв план, како и затегнатиот стомак на кој можат да ѝ позавидат многу девојки.

Пејачката Јасна Миленковиќ Јами исто така ги израдува следбениците на својот Инстаграм профил кога објави фотографија во костим за капење, каде се гледа како ужива на плажа, а нејзиниот изглед тогаш предизвика вистинска лавина од коментари.Јами позираше во елегантен едноделен костим за капење, а витката линија и потемнетиот тен се доказ дека пејачката и понатаму плени со атрактивност. Нејзината долга, бујна коса и природен изглед дополнително го истакнаа нејзиниот шарм, додека фановите имаа само зборови за пофалба.

Ивана Јордан гази во петтата деценија, а судејќи по коментарите, многумина мислат дека е барем деценија помлада. Таа сака во прв план да ги стави бујните гради по кои стана препознатлива уште од времето кога со хитовите како „Светло које тражим“ ечеше на радио-станиците.

фото:Printscreen/Instagram/ivanajordan_/jamiofficial/anabelaatijas