Го сврте задникот кон камерата и следбениците ги фрли во транс – Водителката доби бројни комплименти за нејзиниот изглед

Водителката Марија Егеља ужива на море со својот сопруг Александра и двата сина. Марија сподели серија фотографии со своите следбеници на кои позираше во неколку летни комбинации.

На една од фотографиите, таа позираше свртена со грб кон камерата, во проѕирен фустан од кој се гледаше костим за капење, додека следбениците во коментарите истакнаа дека изгледа беспрекорно дури и откако се породи двапати.

Инаку, Марија неодамна нагласи дека нејзиното семејство е нејзин приоритет.

– Работам постојано уште од тинејџерските години, па се шегувам дека е време да направам пауза. Детето, бебето, апсолутно го менуваат животот, и приватниот и деловниот, всушност, приоритетите малку се менуваат. Добрата организација е важна, како и посветеноста, но не треба да се обидуваме да бидеме совршени жени, мајки, работнички во ова време, но да бидеме среќни, тоа е поважно – изјави водителката за Блиц.

Да потсетиме, пред Александар, Марија беше со фудбалскиот тренер Љубиша Ранковиќ, кој беше 16 години постар од неа, а со кого беше и верена.