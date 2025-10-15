Го пријави за насилство, па му прости: Рале се врати кај Ана Николиќ?!

Пејачката Ана Николиќ го пријави својот партнер Горан Ратковиќ Рале за насилство, поради што доби 30-дневна забрана за пристап, за што претходно објавија медиумите.

Според пишувањата, Ана Николиќ и Рале сега се смириле и пејачката наводно му простила за сè, но наводно кријат од јавноста дека повторно се заедно.

Рале наводно повторно спие во станот на пејачката во Вождовац и се шпекулира дека бил виден во куќата на Ана Николиќ три ноќи по ред.

Како што објавија медиумите, штом заврши забраната за пристап, двајцата повторно на старо.

Како што истакнува извор близок до композиторот, тие не можат еден без друг.

– Штом помина еден месец, колку што траеше забраната за пристап, повторно Рале беше кај Ана. Неодамна беше виден како ја посетува три ноќи по ред. Се смирија и сега сè е одлично. Во понеделник беа заедно во ресторан во Земун. Продолжуваат таму каде што застанаа, но го кријат од јавноста. Засега се мирни и сè е во најдобар ред. Мора да се признае дека Ана Николиќ не објавува заеднички фотографии, ниту го споменува на мрежите бидејќи имаат таков договор – изјавил извор близок до композиторот за Курир.рс

фото:Instagram printscreen/ananikolicofficial/You Tube printscreen/