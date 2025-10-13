Гаги Ѓогани слави 54 години: Ќерките Луна и Нина со емотивни честитки на Инстаграм

Танчерот Гаги Ѓогани денес го слави својот 54-ти роденден, а неговите ќерки Луна и Нина ги споделија своите честитки на социјалните мрежи.

Луна сподели серија фотографии со Гаги на Инстаграм, нагласувајќи колку многу ѝ значи тој и колку голема поддршка е во нејзиниот живот.

„Среќен роденден на најслаткиот, најзабавниот и најдобриот татко на светот. Секогаш биди тоа што си – посебен. Направи нè да се смееме како што само ти знаеш. Да си жив и здрав уште многу, многу години! Те сакам“, напиша Луна.

Наскоро, на Инстаграм се огласи и Нина.

„Среќен роденден на мојот близнак! Те сакам најмногу од сè, ти си најдобриот татко на светот и не би те менувала за никого во мојот живот. Човекот кој знае како да ме стави во транс и да ме насмее половина час“, рече Нина.

