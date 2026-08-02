Филип Живојиновиќ го слави својот 41 роденден, неговата мајка му се обрати јавно и објави нешто што никој досега не го видел

Денес е посебен ден во домот на Александра Пријовиќ и Филип Живојиновиќ. Филип го слави својот 41-ви роденден, а меѓу првите што му испратија честитка беше неговата мајка Зорица Накиќ, која трогна многумина со својата емотивна објава на Инстаграм.

Зорица одлучи да го одбележи роденденот на својот син со фотографија од неговите помлади денови, која досега не е видена во јавноста, а заедно со сликата од нејзиниот наследник во неговите тинејџерски години, му испрати и кратка, но многу емотивна порака.

– Среќен роденден – напиша Зорица.

Објавата брзо привлече внимание, а следбениците имаа можност да видат како изгледал Филип како момче.

Свекрвата на Филип, Борка Михајловиќ, исто така му честиташе. Таа сподели и негова фотографија на Инстаграм, придружена со емотикон во форма на срце, покажувајќи дека таа и нејзиниот зет имаат многу добри односи.

Филип изгради успешна кариера низ годините, а покрај семејниот живот со Александра Пријовиќ, тој е многу посветен и на својата работа.

Се школувал во Соединетите Американски Држави. Дипломирал на Меѓународното училиште во Белград, по што го продолжил своето образование на Универзитетот Рајс во Хјустон, каде што дипломирал психологија и бизнис менаџмент.

Foto: Printscreen/Instagram