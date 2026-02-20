Еве како изгледа Теа Таировиќ без шминка – млада и убава

Музичката ѕвезда Теа Таировиќ ги изненади обожавателите објавувајќи фотографија на која се појавува сосема природно, без ниту трага шминка.

На фотографијата, Теа изгледа свежо и младешко, а нејзините следбеници не можеа да го сокријат своето воодушевување.

Имено, ова е уште еден доказ дека пејачката привлекува внимание не само со својот стил и настапи, туку и со својот природен изглед, што предизвикува лавина од позитивни реакции на социјалните мрежи.

„Толку си млада и убава без шминка“ – беше само еден од коментарите.

Инаку, во април таа ќе биде во брак со Иван една година. Интимната прослава, скриена од јавноста и потпишаниот документ не променија ништо во нивните животи.

– Освен фактот дека за мене и Иван тоа беше еден од најубавите денови во нашите животи, кој го прославивме со нашите најблиски пријатели и семејство, морам да кажам дека ништо многу не се променило во нашата врска. Живеевме заедно пред бракот и нашиот заеднички живот во голема мера функционираше одлично. Само нека продолжи вака и ќе бидам многу среќна – рече Теа со насмевка во неодамнешно интервју.

Foto: printscreen/tea_tairovic