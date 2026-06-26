Емина Јаховиќ се покајала за една козметичка интервенција – Откри како ја поправила грешката

Пејачката Емина Јаховиќ со години важи за една од најатрактивните жени на јавната сцена, а ретко зборува за козметичките зафати на кои се подложила. Овој пат, таа направи исклучок и без двоумење откри за која интервенција брзо се покајала, па решила веднаш да ја отстрани.

Како што рекла, во време кога зголемувањето на усните со хијалурон станало вистински тренд, самата сакала да види како ќе изгледа со пополни усни. Сепак, резултатот не ѝ се допаднал, поради што не чекала долго за да го врати својот природен изглед.

Пејачката Емина Јаховиќ отворено проговори за козметичките зафати на кои се подложила низ годините. Таа официјално потврди дека имала операција на носот, како и претходно споменатата операција на усните, додека другите зафати се предмет на јавни шпекулации со години.

Операција на носот (ринопластика) – Емина изјави дека го скршила носот на 14 години, поради што подоцна морала да се оперира. Бидејќи морала да чека коските на лицето целосно да се развијат, таа ја направила процедурата дури на 21 година.

Врз основа на фотографии од различни периоди од нејзината кариера, тамошните медиуми и некои естетски хирурзи честопати наведуваат дека Емина веројатно користела и одредени нехируршки козметички третмани, вклучувајќи: обликување на јаболчниците со хијалуронски филери, лифтинг на лицето и затегнување на очните капаци, како и ботокс на челото и околу очите за намалување на брчките.

Пејачката никогаш јавно не ги потврдила овие процедури. Таа нагласува дека својот младешки изглед и витка фигура го припишува на редовните тренинзи, здравата исхрана и внимателната нега на кожата.

За потсетување, Емина неодамна сподели еден посебен семеен момент со своите следбеници на социјалните мрежи. Нејзиниот помлад син Јавуз завршил основно училиште во Турција, а гордата мајка го прослави неговото дипломирање со емотивни објави.

Јавуз е синот што пејачката го доби во бракот со турскиот пејач Мустафа Сандал, со кого има и постар син, Јаман. Иако за својот приватен живот зборува многу помалку отколку порано, таа е среќна што ги споделува ваквите семејни моменти со своите следбеници.

Foto: Printscreen/Instagram/yaemina