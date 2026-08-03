Емина Јаховиќ ограбена во Истанбул, пејачката останала без 50.000 евра

Пејачката Емина Јаховиќ се нашла мета на измамник од Црна Гора, кој ѝ украл облека, чанти и обувки во вредност од повеќе од 50.000 евра во Истанбул.

Емина Јаховиќ имала племенита намера да продаде огромна количина луксузни предмети и да ги донира парите што ги заработила на оние на кои им се најпотребни, но на крајот останала и без работи и без пари.

Според извор близок до пејачката, Емина со години небрежно трошела пари на облека, чанти и обувки, за што денес жали. По разводот од турската ѕвезда Мустафа Сандал, но и како што станувала позрела, нејзините приоритети се промениле. Пејачката „ја спуштила топката“ и сега поголемиот дел од своите пари ги инвестира во музика и недвижности.

Со оглед на тоа што со текот на годините насобрала огромна количина облека што зафаќала премногу простор во нејзините куќи и станови, Емина имала обичај да ги подарува овие работи на роднини и пријатели. Сепак, за време на едно од нејзините преселби, таа дошла до идеја да ја спои убавината со практичноста и да продава брендирани производи преку интернет за добротворни цели.

Емина собрала голема количина речиси нова облека, од која повеќето никогаш не ја носела. По препорака на пријателка, таа решила да ја продаде на веб-страница за втора рака.

Кратко потоа, девојка од Црна Гора која работи во овој бизнис дошла кај неа во Истанбул. Девојката ја донел личниот стилист на Емина од Истанбул, па никој не се сомневал во нејзините намери. Измамничката ѝ го покажала на пејачката нејзиниот Инстаграм профил и ѝ го објаснила процесот на работа. Емина била воодушевена и веднаш ѝ ги предала сите подготвени алишта, чанти и обувки.

Сепак, девојката ги спакувала работите, ги зела со себе, а набргу потоа ја блокирала Емина на сите социјални мрежи и исчезнала без трага. Пејачката останала целосно запрепастена и разочарана, не толку поради материјалната загуба, туку поради фактот што луѓето се подготвени на сè.

Пејачката ја потврдила оваа информација и открила како се чувствува по овој непријатен настан.

„Тоа девојче го донесе мојот стилист од Истанбул. Сите мислевме дека е добро и дека сè ќе направи како што треба. Имаше Инстаграм профил, купуваше и продаваше работи. Мислевме дека подоцна сè ќе дадеме во добротворни цели, но сè беше само измама“, рече пејачката.

Емина истакна дека најтешкото нешто за неа било тоа што била спречена да направи добро дело: „Тоа ми беше најтешко, не затоа што работите ги немаше, а требаше да ги нема, туку затоа што мислев дека ќе направам нешто добро. Многу сум носталгична, живеам во странство и, кога гледам луѓе од нашата земја, мислам дека нема подобри луѓе и дека тие никогаш не би направиле ништо лошо“.

фото: printscreen/instagram/eminajahovic