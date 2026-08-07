Радио Милева Впечатлива тоалета

Емина Јаховиќ блесна на црвениот тепих во Сараево: Нејзиниот изглед ги привлече сите погледи (видео)

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Емина Јаховиќ блесна на црвениот тепих во Сараево: Нејзиниот изглед ги привлече сите погледи (видео)

Пејачката Емина Јаховиќ се појави пред Народниот театар во Сараево во впечатлива тоалета која веднаш го привлече вниманието на присутните.

Нејзиниот моден избор не остана незабележан, а меѓу собраните можеа да се слушнат коментари дека Јаховиќ вечерва имаше еден од најдобрите изгледи на овогодинешниот фестивал.

Пејачката со тоа уште еднаш покажа дека црвениот тепих на Сараевскиот филмски фестивал не е резервиран само за филмски ѕвезди, туку и за атрактивни и внимателно дизајнирани модни изданија.

 

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„Кога имав повеќе време, гледав многу филмови и серии, но сега малку помалку, морам да признаам, поради сите обврски што ги имам“, рече пејачката.

 

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Таа нагласи дека секогаш со нетрпение очекува да дојде во главниот град на Босна и Херцеговина.

foto: printscreen/instagram/yaemina

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