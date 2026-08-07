Емина Јаховиќ блесна на црвениот тепих во Сараево: Нејзиниот изглед ги привлече сите погледи (видео)

Пејачката Емина Јаховиќ се појави пред Народниот театар во Сараево во впечатлива тоалета која веднаш го привлече вниманието на присутните.
Нејзиниот моден избор не остана незабележан, а меѓу собраните можеа да се слушнат коментари дека Јаховиќ вечерва имаше еден од најдобрите изгледи на овогодинешниот фестивал.
Пејачката со тоа уште еднаш покажа дека црвениот тепих на Сараевскиот филмски фестивал не е резервиран само за филмски ѕвезди, туку и за атрактивни и внимателно дизајнирани модни изданија.
View this post on Instagram
„Кога имав повеќе време, гледав многу филмови и серии, но сега малку помалку, морам да признаам, поради сите обврски што ги имам“, рече пејачката.
View this post on Instagram
Таа нагласи дека секогаш со нетрпение очекува да дојде во главниот град на Босна и Херцеговина.
foto: printscreen/instagram/yaemina