Едно прашање покажува дали врската е здрава: Љубов или емоционална зависност?

Јесмин Матар, советничка за ментално здравје, стана вирална на социјалните мрежи откако во видео на ТикТок откри прашање кое открива дали вашата врска е здрава или не.
Нејзиното видео поттикна многумина да ги преиспитаат своите врски и стилови на приврзаност, според Newsweek.
Во видеото, Матар објаснува дека често ги прашува клиентите: „Ако вашата врска заврши денес, дали сè уште ќе бидете добро?“ Иако е нормално да ви недостига партнерот по раскинување, чувството дека „не можете да постоите без него“ може да биде подлабок проблем.
„Дали би можеле да имате свој живот? Чувството дека не можете да постоите без вашиот партнер е црвено светло. Ми кажува дека врската веројатно не била здрава уште од самиот почеток.“
Љубов или емоционална зависност?
Матар изјави за Newsweek дека сака да ја оспори идејата дека емоционалниот интензитет или тешкотијата автоматски се еднакви на љубовта.
„Здравата врска не треба да ве тера да се чувствувате како да не можете да живеете без некого. Можете длабоко да сакате некого, можете да ви недостига и можете да бидете скршени од срце, но сепак треба да се чувствувате како да сте независни.“
Таа додаде дека многу луѓе ја мешаат емоционалната зависност со поврзаноста.
„Понекогаш јасно прашање може да им помогне на луѓето конечно да ја видат својата ситуација каква што е“, рече таа.
