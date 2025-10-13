„Една и единствена“ – Лепа Брена пееше на свадба, сите ги воодушеви (видео)

На ТикТок се појави видео од раскошна свадба одржана во хотелот „Амфора“ во Сплит, каде што настапи една од најголемите регионални ѕвезди Лепа Брена.

Во видеото, Лепа Брена ја пее песната „Болиш и не пролазиш“, а коментаторите не го криеја своето воодушевување.

„Една и единствена Лепа Брена, најголемата балканска ѕвезда“, пишува во еден од коментарите.

„Прашајте го Бога колку ги чинеше Брена да им пее“, се прашува еден коментатор.

Пејачката Лепа Брена е многу внимателна кон својата фигура и исхрана, а тоа е очигледно во фактот дека изгледа беспрекорно. Пејачката еднаш откри како изгледа нејзиниот план на исхрана, кој е одговорен за нејзината фигура. Лепа Брена еднаш откри дека се бори со вишок килограми и дека токму со помош на овој план на исхрана успеала да ослабе. Планот на исхрана се базира на пет дена и тука се пропишува храна со три оброци.

фото: printscreen/instgaram/TikTok