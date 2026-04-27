Едита едвај го заврши својот настап: Пејачката итно се огласи

Пејачката Едита Арадиновиќ на социјалните мрежи откри дека била принудена да седи на својот настап поради болест.

Едита Арадиновиќ е во поодмината бременост, но и покрај тоа не се откажува од своите деловни обврски. Сепак, последниот настап беше еден од најпредизвикувачките досега, за што самата таа јавно проговори.

Едита цело време за време на концертот седеше на сцената, што предизвика загриженост и бројни коментари од публиката. Многумина сметаа дека причината е нејзината блажена состојба, но пејачката набрзо реши да ја разјасни ситуацијата.

Таа објави на Инстаграм приказната дека проблемот не е бременост, туку ненадеен здравствен проблем.

„Не седев поради бременост, туку затоа што вчера одеднаш се разболев. Ви благодарам за разбирањето и ви благодарам што не го откажавте концертот“, напиша таа, за време на чиј настап неодамнадојде и до инцидент.

Foto: printscreen instagram/editaaradinovic