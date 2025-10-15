Едита Арадиновиќ била заљубена во овој колега – Пејачката имала негов постер на ѕидот

Пејачката Едита Арадиновиќ откри дека во младоста била заљубена во својот постар колега Никола Роквиќ.

Едита Арадиновиќ и Никола Роквиќ, кои во последните денови беа во Сараево каде што граѓаните се збогуваа со покојниот Халид Бешлиќ, неодамна се појавија заедно во емисијата „Цеца шоу“, каде пејачката призна дека тој бил нејзин „тивко страдање“ во младоста.

– Бев вљубена во Никола уште од мала, дури имав и негов постер во мојата соба… Се сеќавам дека тогаш бев шесто одделение во основно училиште, а сестра ми Индира се договори Никола да ми се јави и да ми честита роденден. Тоа беше подарок од неа! Кога ми го подаде телефонот и рече дека некој сака да ме слушне, не можев да поверувам! Се засрамив и истрчав во мојата соба. После тоа, дури и се расплакав – рече Едита низ смеа, што ја изненади Цеца, која го праша Никола дали знае за тоа:

– Секако, се сеќавам дека…

Потоа Едита откри дека моментално е емоционално исполнета и заљубена, но дека не планира да се мажи во скоро време.

– За прв пат во мојот живот сум среќна, задоволна и спокојна во љубовта! Сè оди добро, но времето ќе покаже дали е вистинска врска… За мене хартијата не е пресудна и не сум за потпишување по секоја цена – рекла пејачката, додавајќи дека, дури и кога не е во врска, секогаш има многу додворувачи и дека е склона кон заљубување.

Foto: print Screen/Instagram/blictelevizija