Единствена можност ова лето: Голем open air концерт на Владо Георгиев во Битола

По четири распродадени Белградски арени и големиот концерт во Скопје, Владо Георгиев ова лето се враќа во Македонија со само со еден концерт под отворено небо, ова лето кај нас.

На барање на публиката, а по минатогодишната музичка магија во Хераклеја. На 27 јуни на Ракометното игралиште во Битола ќе се одржи уште еден Господски концерт со незаборавните рефрени кои сите ги знаеме.

Ќе ги чуете „Збогом љубави“, „Ми нисмо ми“, „реци ми да знам“, „искрено“, „Девојка за пет минута“, „Анѓеле“… и ред други со препознатливиот боемски сензибилитет и музичка елеганција кои го прават Владо единствен на овие простори.

Влезници во промотивен период до 15.05.2026 можете да набавите штанд во Портал 2 на Широк Сокак Битола и online на ddtickets.com.

Драга Господо Ве очекуваме на Ракометно!