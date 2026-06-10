Два смртни случаи за осум месеци: Семејството на Злата Петровиќ завиено во црно

Само осум месеци откако ја погреба својата сестра, пејачката Злата Петровиќ се соочи со загубата на уште еден член од семејството.

Пред два дена, Злата го пречека својот син Мики Дудиќ откако ја напушти „Елит 9“, но поради трагични околности во семејството, пејачката не може да се радува на неговото враќање дома како што би сакала.

Иако е среќна што нејзиниот постар син е повторно со нејзиното семејство, Злата Петровиќ е депресивна поради загубата на многу блиска личност.

Имено, само осум месеци откако ја погреба својата сестра, починал и зетот на пејачката, дознава „Информер.рс“. Смртта на сопругот на нејзината сестра многу силно ја погодила Злата, но иако пејачката е многу депресивна, се обидува да не дозволи нејзините најблиски да го почувствуваат тоа.

Позната како многу позитивна личност и секогаш со насмевка на лицето, Петровиќ успева да се справи со своите секојдневни обврски, но загубата на двајца блиски луѓе за краток временски период остави голема трага врз пејачката.

фото:Instagram printscreen/zlatapetrovic_fan